Cavese-Salernitana, appena due successi granata al Lamberti I granata al Simonetta Lamberti cercano punti d'oro. L'ultimo incrocio nel 2007

Sfida sentita. Il derby Cavese-Salernitana infiamma il turno di serie C. Un match atteso da 19 anni seppur con la festa a metà per l’assenza dei supporters granata. Si preannuncia però sfida vibrante in campo, con le due squadre a caccia di punti pesanti per i propri obiettivi di classifica in un clima però che promette pioggia torrenziale con l'allerta meteo che preoccupa.

I precedenti

Cavese-Salernitana sarà però anche un salto nel passato. I precedenti parlano di dodici incontri tra le due squadre disputati a Cava de’ Tirreni con un bilancio di sei vittorie per la Cavese, quattro pareggi e due successi della Salernitana. Per trovare l’ultima hurrà dei metelliani bisogna ritornare alla stagione 1984-1985 con la doppietta di Urban e il gol di Mandressi che rimontarono l’iniziale vantaggio ospite firmato Belluzzi (3-1). L’ultima vittoria della Salernitana risale alla stagione 1979-1980, con il successo di misura firmato Messina (0-1). In ordine cronologico, Cavese-Salernitana si ritrovano 19 anni dopo la sfida che chiuse la stagione 2006-2007, con il pari 1-1 firmato Russo e Ferraro.