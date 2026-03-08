Trema la terra in Irpinia: scossa avvertita anche nel Salernitano Diverse segnalazioni dalla Valle dell'Irno

È stata avvertita anche in diversi comuni del Salernitano la scossa di terremoto registrata questa mattina dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato localizzato nel territorio comunale di Forino, in provincia di Avellino alle 7.28. Il terremoto ha avuto una magnitudo di 2,8 ed è stato localizzato ad una profondità di 6 chilometri.

Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Ma in tanti, anche in provincia di Salerno, hanno avvertito il fenomeno. Le segnalazioni principali arrivano dalla Valle dell’Irno, territorio al confine con l’Irpinia: da Bracigliano a Siano, passando per Mercato San Severino, Baronissi, Roccapiemonte e Castel San Giorgio.

La situazione resta monitorata e sotto controllo, con i comuni che - a scopo precauzionale - seguono lo scenario anche con il supporto dei propri nuclei comunali di Protezione civile.