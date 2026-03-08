"La Salernitana è...femmena!": otto marzo all'Arechi, iniziative di club e ultrà Il club ha chiuso il contest dedicato alle quota rosa, la Curva Sud Siberiano prepara un omaggio

Otto marzo all’Arechi. Salernitana-Latina cadrà in concomitanza con la Festa internazionale delle donne. Tante le quote rosa che gremiranno gli spalti dell’impianto di Via Allende. Per una data così speciale, la Salernitana aveva lanciato il contest “La Salernitana è…femmena!”, rilanciando un motto tornato in auge dalla voce della compianta Celeste Bucciarelli. Il contest lanciato sulla Fan Zone del club ha visto trionfare la foto della supporter Rosaria Santoro. Le protagoniste dello scatto, scelta l'istantanea con Molina post-sfida con il Monopoli, vivranno Salernitana-Latina da un punto di vista speciale: riscaldamento dei granata da bordo campo e Tribuna Rossa con hospitality allo Stadio Arechi. Tutti gli altri scatti saranno mostrati sui ledwall dell’Arechi nel prepartita e all’intervallo.

Celebrazioni anche in Curva Sud Siberiano. Nei giorni scorsi, il cuore pulsante del tifo granata aveva annunciato “un pensiero a tutte le donne, riconoscendo il loro valore, la loro forza e il ruolo fondamentale che ricoprono ogni giorno nella società. Per motivi logistici – si legge nella nota – nella sfida all’Arechi in programma alle 14:30 il nostro gesto verrà realizzato simbolicamente in Curva Sud Siberiano dove domenica verrà consegnato un mazzetto di mimose alle donne presenti alla partita. Un piccolo segno che parte della curva ma che idealmente è rivolto a tutte le donne”.