Salernitana-Latina 2-1, Volpe: "Sconfitta amara, atteggiamento sbagliato" Il tecnico dei pontini: "Dobbiamo farci un'esame di coscienza"

Una sconfitta che brucia. Salernitana-Latina 2-1 lascia non pochi rimpianti al tecnico dei pontini Gennaro Volpe. La doppia superiorità numerica ha partorito solo un gol ma pochi pericoli verso i pali di Donnarumma: "C’è molta rabbia, con la Salernitana non c’è confronto per valori e budget ma non mi piace perdere in questo modo, Dobbiamo fare un esame di coscienza, una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi non può avere questo atteggiamento. C’è grande demerito nostro in questa sconfitta. Si deve avere sempre fame, cattiveria, volontà di portare a casa un atteggiamento positivo. Cose che ha mostrato sicuramente la Salernitana, noi meno. Non abbiamo sfruttato la doppia superiorità numerica, sbagliando scelte e dal punto di vista tecnico. Resta la rabbia: questa era un’occasione ghiotta giocare con due uomini in più e non portare punti a casa".