Basket, A2. Cuore Givova Scafati: vittoria in rimonta a Pistoia Riparte la corsa verso la vetta della formazione dell’Agro

Scafati dimostra di saper soffrire e rialzarsi. E la vittoria di Pistoia è una palese dimostrazione di quanto coriaceo sia questo gruppo. Le scorie della sconfitta di Verona, prima della pausa, sono tutte in un primo tempo nel quale i gialloblumostrano una brutta versione del proprio basket.

Mollicci in difesa, mai in ritmo nell’eseguire i giochi, troppo spesso i singoli lanciati di azioni solitarie con tiri forzati. Non è questa la Givova Scafati di Frank Vitucci. Che negli spogliatoi, a metà partita, riallinea la squadra. La Givova torna in campo con piglio diverso. E da -14 arriva fino al +8. Con una prova di forza soprattutto di Walker e Mascolo. Pistoia gioca la carta della disperazione e, complice qualche ulteriore distrazione, si è riportata in parità a fine terzo quarto. Ma i gialloblu avevano oramai l’inerzia della gara dallo loro parte. Hanno trovato nel momento decisivo le giocate superlative di Mollura, sia in attacco che in difesa, sostenuto da un indomito Italiano e da Bartoli per la prima volta in doppia cifra: così è maturato l’allungo decisivo. Con un secondo tempo da 60 punti e finalmente un gioco corale. Fino a una vittoria che permette di affrontare la nuova sosta con tutta tranquillità.

Le parole di Frank Vitucci:

“Dottor Jekill e mister Hyde ci fanno un baffo stasera, perché abbiamo davvero fatto una partita dai due volti. Abbiamo cominciato molli in difesa e Pistoia ne ha approfittato, anche con percentuali molto alte da tre punti. Nel secondo tempo abbiamo alzato l’intensità in difesa. E questo ha sporcato le loro percentuali. Al contempo, in attacco abbiamo fatto 60 punti negli ultimi due quarti. Dimostrando che le mani le abbiamo, quando ci passiamo bene la palla. Tant’è che abbiamo chiuso con 26 assist rispetto ai 7 di Verona. Inoltre, avere sei giocatori in doppia cifra e uno che chiude con 9 punti, significa che la squadra ha cercato di produrre collettivamente. Questa vittoria era per noi un passaggio obbligato, perché se vogliamo restare attaccati al gruppo di testa non possiamo lasciare punti per strada”.

Estra Pistoia - Givova Scafati 82-97 (24-18, 24-19, 17-28, 17-32)

Estra Pistoia: Stefanini 19, Gallo 3, Stoch, Dellosto 6, Campogrande n.e., Flauto n.e., Saccaggi 8, Magro 5, Buva 17, Anderson 11, Zanotti 13.

Head coach Pete Strobl, assistente Alessandro Zamparini.

Givova Scafati: Walker 19, Chiera, Iannuzzi 2,Mollura 15, Nobili 2, Allen 17, Italiano 9, Mascolo 11, Bartoli 10, Caroti 12.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.