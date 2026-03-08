Salernitana-Latina 2-1, Cabianca: "Rientro con gol un sogno, Cosmi ci tartassa" Il difensore con una prima da sogno: "Più volte abbiamo fallito l'atteggiamento"

"Il mister ci tartassa sulle palle inattive. Ci aveva chiesto di segnare e lo abbiamo accontentato". Ritorno in campo con gol. Eddy Cabianca torna a sorridere. Il suo squillo in Salernitana-Latina 2-1 ha sbloccato un match appiccicoso: "Sono felicissimo, non mi aspettavo questo rientro. Il gol l’ho solo sognato, era importante ritrovare la vittoria. Non ci credevo, ero fuori da così tanto tempo, era il mio obiettivo rientrare e portare a casa questo gol. Da novembre tutti mi hanno sempre dato una parola positiva e aiutato a tenere il morale alto. Star fuori non è bello, viviamo per giocare ma capita: ho imparato tanto nel periodo di stop, anche dai miei compagni e li ringrazio".

"In nove contro undici è stata un'impresa"

Poi il commento sulla gara: "E’ stata un’impresa, in dieci era difficile poi in nove ci siamo dovuti chiudere dietro. Abbiamo temuto un po’ su ogni pallone messo dentro, ma siamo stati bravi ed è andata bene. Sto bene, la forma fisica non è sicuramente al 100% ma di questo passo posso tornare al top. Atteggiamento? Sempre stato un po’ meno adeguato rispetto a quello di oggi, è stato fondamentale per portare a casa il risultato".

"Cosmi è un nuovo capitolo"

Un gol alla prima con Cosmi, con Cabianca che racconta l'inizio di una nuova avventura: "Con Cosmi siamo cambiati tutti, è un nuovo capitolo, non pensiamo al passato anche se è colpa nostra, ma ora stiamo bene e vogliamo continuare questo percorso. Forse abbiamo perso i tifosi ma vogliamo riprenderceli, quando sono con noi ci danno sempre una mano in più. Ci ha chiesto di cambiare l’atteggiamento che è venuto meno nelle ultime partite". Poi sulle voci di un addio a gennaio: "Ci sono state trattative ma non penso che sarei andato va. Mi mancava qualcosa e sono rimasto volentieri qui perché volevo dare il mio contributo”.