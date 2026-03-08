Salernitana, non basta la vittoria: cori ultras al 90’, frizione Tascone-tifosi Niente abbraccio sotto la Curva Sud Siberiano che canta al 90' contro i calciatori

La Salernitana ritorna al successo ma non fa pace con i suoi tifosi. All’Arechi, subito dopo il successo con il Latina arrivato in doppia inferiorità numerica, la Bersagliera però non si prende gli applausi dell’impianto di via Allende. Al 90’, subito dopo il triplice fischio finale, la Curva Sud Siberiano ha cantato contro la squadra che si era radunata a centrocampo. Rispetto al solito, con le ultime occasioni in cui la truppa granata era stata respinta, i calciatori hanno salutato dal centro del campo scegliendo di rientrare negli spogliatoi. Gli ultras hanno intonato un coro contro i calciatori e successivamente contro Iervolino tra i fischi di disapprovazione della tribuna.

Tensione nel finale

Qualche momento di frizione anche dopo il 90'. Nei pressi del varco 24, all’uscita dallo stadio Arechi, alcuni tifosi hanno atteso i calciatori. Con Mattia Tascone è nato un piccolo diverbio. Il centrocampista, nel mirino per un inizio di 2026 non brillante, ha risposto alle accuse di un tifoso. Qualche parola di troppo che non è passata inosservata nemmeno al direttore sportivo Daniele Faggiano. Il dirigente ha avvicinato i tifosi e il calciatore granata smorzando gli animi, con lo scambio piuttosto acceso spentosi dopo pochi minuti.