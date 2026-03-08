Cavese-Picerno, le probabili formazioni: Prosperi sceglie l'attacco pesante Scontro diretto fondamentale al Lamberti. Il tecnico: "Coscienti della posta in palio altissima"

Cancellare Crotone e realizzare il colpo salvezza. La Cavese non può fallire. Al Simonetta Lamberti è tempo di scontro diretto. Alle ore 20:30 nell’impianto metelliano arriva il Picerno, accomunato agli aquilotti dalla stessa posizione di classifica, con i 31 punti che al momento hanno il sapore di playout. Ecco perché la Cavese è chiamata a far valere il fattore campo per fare uno scatto salvezza. Anche in chiave formazione scelte forti: in difesa ritorna Loreto con Luciani e Cionek. In mezzo al campo riecco Orlando, davanti tentazione coppia pesante con Gudjohnsen e Fusco.

Le parole di Prosperi

In conferenza stampa, Fabio Prosperi ha sottolineato la valenza della sfida: “Abbiamo bypassato subito la partita di Crotone perché c'era da pensare al Picerno e mi aspetto una partita con grande senso di responsabilità da parte dei ragazzi. Dobbiamo essere consapevoli e coscienti del fatto che ora dobbiamo giocarci la salvezza e abbiamo le possibilità di farlo che è il nostro grande obiettivo. Leggendo oggi la classifica saremmo salvi ma non vuol dire ancora nulla. So che avremo la spinta del pubblico e noi dobbiamo essere bravi ad alimentarlo sul campo. Noi come loro vogliamo raggiungere questo traguardo”.

Cavese-Picerno, le probabili formazioni:

Cavese (3-5-2): Boffelli; Luciani, Cionek, Loreto; Diarrassouba, Orlando, Visconti, Munari, Macchi; Gudjhonsen, Fusco. Allenatore: Prosperi.

Picerno (4-3-3): Marcone; Salvo, Del Fabro, Bellodi, Rillo; Baldassin, Franco, Pugliese; Guadagni, Abreu, Esposito. Allenatore: Bertotto.