Salernitana-Latina, le probabili formazioni: Cosmi rilancia Golemic All'Arechi, i granata a caccia di riscatto. Cosmi riparte dalla difesa a quattro

Pomeriggio rovente. La rabbia per la sconfitta di Caserta, le parole durissime di Cosmi nel post-gara e la nuova contestazione. Il weekend della Salernitana arriva al clou: con il Latina (fischio d’inizio alle ore 15:00), la Bersagliera va a caccia di una vittoria scacciacrisi. Abbandonate ogni ambizione di promozione diretta, per la Salernitana ora serve vincere per il morale di un ambiente in fiamme e per una classifica che ha visto i granata scivolare addirittura al quarto posto, con Casertana e Crotone che insidiano Lescano e compagni. Una situazione che appena tre mesi fa sembrava impensabile ma che si è trasformata invece in realtà nuda e cruda.

Le scelte di Cosmi

La sfida dell’Arechi sarà verità anche per Serse Cosmi. Il tecnico umbro ha gettato la maschera e nel post-Casertana ha messo la squadra dinanzi alle proprie responsabilità. Serve ripartire. La Salernitana proverà a farlo con il 4-3-2-1, inserendo Golemic in difesa con Matino, lasciando Berra e Anastasio sulle corsie. Pesanti le defezioni di Arena e Villa. In mezzo al campo Capomaggio, Gyabuaa e De Boer. Sulla trequarti nuova chance per Molina, in ballottaggio con Antonucci, e poi Achik dietro Lescano.

Salernitana-Latina, le probabili formazioni:

Salernitana (4-3-2-1): Donnarumma; Berra, Matino, Golemic, Anastasio; Gyabuaa, Capomaggio, De Boer; Molina, Achik; Lescano. Allenatore: Cosmi.

Latina (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Calabrese, Carillo; Porro, Lipani, Riccardi, De Ciancio, Ercolano; Cioffi, Parigi. Allenatore: Volpe.