Giovani e Legalità, carabinieri ed associazioni in campo per la prevenzione Promossa dal gruppo Stratego vede la partecipazione del maggiore Corvino e di Claudio Gubitosi

È online il primo episodio di “Giovani & Legalità”, il podcast video che nasce da un’idea di Gruppo Stratego Società Benefit, realizzato da StrategoDigital.com, in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Salerno e con il patrocinio dell’Ente Autonomo Giffoni Experience. Il debutto del format è affidato alla puntata “Parola d’Ordine: Comunicare”, dedicata al valore del linguaggio, della consapevolezza e del dialogo con le nuove generazioni (disponibile a questo link: https://linktr.ee/giovanielegalita).

Con un formato agile e diretto, “Giovani & Legalità” affronta temi attuali legati alla prevenzione, alla legalità e alla crescita culturale dei giovani, attraverso un linguaggio chiaro e accessibile. Il progetto nasce per creare uno spazio autentico di confronto tra esperienze, ruoli e visioni diverse. Tra i temi delle prossime puntate: guida sicura, sport come leva educativa, revenge porn e dipendenze.

Alla conduzione Antonio Vitolo, CEO e founder di Gruppo Stratego e giornalista. Al suo fianco, come ospite fisso, il maggiore Antonio Corvino, Comandante della Compagnia Carabinieri di Salerno. Ospite della prima puntata Claudio Gubitosi, fondatore del Giffoni Film Festival.

La presenza del Maggiore Antonio Corvino rappresenta un punto di riferimento istituzionale forte e riconoscibile, offrendo uno sguardo concreto sui temi della legalità, della prevenzione e del rapporto tra istituzioni e territorio.

Di grande valore anche il contributo di Claudio Gubitosi, da sempre vicino al mondo dei giovani. Il suo intervento sottolinea l’importanza dell’ascolto e della comunicazione come strumenti fondamentali di crescita e partecipazione. Definito da Vitolo nel corso della puntata come “il Sindaco della Città Mondiale dei Giovani”, Gubitosi rappresenta un esempio virtuoso di dialogo efficace con le nuove generazioni.

Claudio Gubitosi, attraverso il Giffoni Film Festival e la città di Giffoni, ha dimostrato negli anni come sia possibile costruire ponti solidi tra territorio e giovani, trasformando una realtà locale in un punto di riferimento internazionale, fino a renderla, senza esitazioni, una vera e propria casa mondiale dei giovani, abitata per diversi mesi dell’anno dai “Giffoners”: una comunità di ragazzi che si ritrova immersa in un’esperienza unica e profondamente formativa.

L’incontro tra queste voci, insieme alla conduzione di Antonio Vitolo, rende “Parola d’Ordine: Comunicare” una puntata capace di unire autorevolezza e immediatezza: da un lato il valore delle istituzioni e della responsabilità, dall’altro l’esperienza di chi lavora quotidianamente con i giovani attraverso la cultura e il dialogo.

Questo primo episodio inaugura il percorso di “Giovani & Legalità” ponendo al centro un tema essenziale: il modo in cui si comunica con i giovani, il linguaggio da adottare per affrontare temi importanti e la necessità di costruire un confronto chiaro, serio e aderente alla realtà.

