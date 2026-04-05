Pasqua di vita: Patrizia e Raffaele abbracciano il piccolo Luca La coppia di Albanella ha coronato il sogno di diventare genitori

È una Pasqua dolcissima per Patrizia de Cristofaro e Raffaele Minella, coppia di Albanella che ha coronato il sogno di diventare genitori. Un percorso complicato dalle patologie che in passato avevano interessato la 39enne, affetta da una grave forma di pneumomediastino con enfisema polmonare.

I due hanno deciso di affidarsi a Raffaele Petta, esperto in gravidanze a rischio, che ha sottoposto Patrizia a stretti controlli della gravidanza con ecografie seriate, controlli ematochimici, ecoflussimetrie.

“Il pneumomediastino è una grave patologia toracica con presenza di aria libera nel mediastino (cavità toracica tra i due polmoni dove è alloggiato il cuore) con rottura di alveoli polmonari ed a volte gravi difficoltà respiratorie”, spiega Petta che ha seguito la paziente passo dopo passo.

Durante la gravidanza Patrizia è stata sottoposta a controlli pneumologici che hanno dato fortunatamente assenza di recidiva della patologia. Alla fine della gravidanza la paziente è stata sottoposta a consulenza anestesiologica e ricoverata presso il Reparto di Ostetricia del “Malzoni Research Hospital” diretto da Annamaria Malzoni.

Lo scorso 26 marzo la 39enne è stata sottoposta a taglio cesareo con la nascita di Luca, uno splendido bimbo di 3,950 chili.

L’intervento è stato eseguito presso il “Malzoni Research Hospital” da Vincenzo Bove con Antonio Picariello; l’anestesia è stata condotta da Bianca Maria Cillo, ed il piccolo Luca è stato affidato ad Angelo Izzo, responsabile della TIN del “Malzoni Research Hospital”.

«Vogliamo ringraziare tutto il personale sanitario e parasanitario del “Malzoni Research Hospital” per l’assistenza che ho ricevuto in questo che è stato il più bel percorso della nostra vita», conclude Patrizia.