Sole, mare e pienone: a Salerno boom di turisti per Pasqua Pienone a lungomare e tanti in spiaggia: strutture piene all'80%

La Costiera Amalfitana ed il Cilento, come da tradizione, nel giorno di Pasqua hanno richiamato turisti provenienti da tutto il mondo. Ma quest’anno si sono registrate presenze in aumento anche a Salerno città: tantissimi i visitatori che si sono riversati tra le strade della città d'Arechi, godendosi qualche ora in spiaggia o una passeggiata su di un lungomare - finalmente - baciato dal sole. «Il clima è fantastico e la città è molto accogliente», il pensiero dei turisti che hanno potuto apprezzare il "pienone" anche a "Salifornia" dove è tornato a riempirsi il solarium.

Un trend salutato favorevolmente anche dagli operatori del settore turistico: Salerno e la provincia, infatti, hanno fatto registrare circa l’80% di occupazione delle strutture ricettive. «Non abbiamo il tutto esaurito - spiega Raffaele Bassi, vice presidente di Ecstra - ma le nostre strutture fanno registrare un buon livello di occupazione. Abbiamo registrato diversi last minute, anche grazie all'aumento delle temperature, ed i dati sono destinati a crescere per le prossime settimane».