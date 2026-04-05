Sole, mare e pienone: a Salerno boom di turisti per Pasqua

Pienone a lungomare e tanti in spiaggia: strutture piene all'80%

sole mare e pienone a salerno boom di turisti per pasqua
Salerno.  

La Costiera Amalfitana ed il Cilento, come da tradizione, nel giorno di Pasqua hanno richiamato turisti provenienti da tutto il mondo. Ma quest’anno si sono registrate presenze in aumento anche a Salerno città: tantissimi i visitatori che si sono riversati tra le strade della città d'Arechi, godendosi qualche ora in spiaggia o una passeggiata su di un lungomare - finalmente - baciato dal sole. «Il clima è fantastico e la città è molto accogliente», il pensiero dei turisti che hanno potuto apprezzare il "pienone" anche a "Salifornia" dove è tornato a riempirsi il solarium.

Un trend salutato favorevolmente anche dagli operatori del settore turistico: Salerno e la provincia, infatti, hanno fatto registrare circa l’80% di occupazione delle strutture ricettive. «Non abbiamo il tutto esaurito - spiega Raffaele Bassi, vice presidente di Ecstra - ma le nostre strutture fanno registrare un buon livello di occupazione. Abbiamo registrato diversi last minute, anche grazie all'aumento delle temperature, ed i dati sono destinati a crescere per le prossime settimane».

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