Voto a Salerno, la Cisl ai candidati: «Serve un patto per la città» La proposta del sindacato alla futura Amministrazione

La Cisl di Salerno ha presentato ai candidati a sindaco il documento di impegni “Patto per la città - Lavoro, coesione, legalità e sviluppo sostenibile”, un programma che chiama la futura amministrazione a un modello di governance partecipata, fondato su responsabilità condivisa e confronto stabile.

«Salerno - afferma Marilina Cortazzi, segretaria generale della Cisl provinciale - ha bisogno di un progetto chiaro che unisca sviluppo, equità sociale e qualità del lavoro. Il nostro Patto per la città è una proposta concreta, con indicatori verificabili, per trasformare gli impegni in risultati».

Il documento interviene sulle principali criticità: sicurezza urbana, degrado dei quartieri, politiche giovanili, emergenza abitativa, precarietà lavorativa, tutela ambientale e mobilità. Tra i temi centrali, anche la questione del porticciolo di Pastena, al centro di ipotesi di privatizzazione. «La Cisl è contraria - dichiara la Cortazzi - alla privatizzazione del porticciolo. È un bene pubblico e deve restare tale. Va riqualificato, reso sicuro e restituito alla fruizione dei cittadini. Abbiamo già un porto turistico importante: va valorizzato e sfruttato al meglio prima di immaginare nuove operazioni».

Accanto al tema della legalità, la Cisl propone un protocollo permanente sulla sicurezza, controlli congiunti contro il lavoro nero, rigenerazione urbana nei quartieri fragili, un welfare di prossimità, assistenza integrata per anziani e disabili, un Piano Casa fondato sul recupero del patrimonio pubblico e progetti di co-housing.

Sul fronte dello sviluppo, il sindacato chiede politiche attive del lavoro realmente coordinate, utilizzo selettivo dei fondi pubblici, clausole sociali negli appalti e investimenti nelle filiere green e turistiche di qualità. In tema di mobilità, la Cisl sollecita più trasporto pubblico, parcheggi di interscambio, percorsi ciclabili e una gestione sostenibile delle grandi opere.

«Chiediamo - conclude la Cortazzi - un Patto per la città che impegni tutti: istituzioni, parti sociali, imprese e comunità. Solo con partecipazione, trasparenza e monitoraggi pubblici Salerno può diventare più equa, sicura e vivibile».