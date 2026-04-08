Voto a Salerno, la proposta: «In caso di ballottaggio non si sostenga De Luca» Appello di Salerno Migliore: «Chi si propone come cambiamento non diventi stampella del passato»

«In caso di ballottaggio non schieratevi con chi ha guidato l’amministrazione nell’ultimo trentennio». È il messaggio che ll'assciazione Salerno Migliore - gruppo che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Turchi - ha rivolto agli altri sei candidati sindaco (Armando Zambrano, Franco Massimo Lanocita, Gherardo Marenghi, Domenico Ventura, Antonio Pio De Felice, Elisabetta Barone) in corsa per le Amministrative di Salerno.

«Chiediamo a tutte le liste e a tutti i candidati sindaci in competizione, di assumere un impegno chiaro in caso di ballottaggio, dichiarando pubblicamente che non si schiereranno a sostegno di chi ha guidato l’amministrazione nell’ultimo trentennio», l'appello di Salerno Migliore.

«Non si tratta di un atto contro qualcuno, ma di un gesto di coerenza, autonomia e rispetto verso gli elettori, che meritano un’alternativa credibile e non un ritorno agli stessi equilibri che hanno governato la città negli ultimi anni. Chi si propone come cambiamento deve garantire di non diventare stampella del passato. Invitiamo quindi tutte le forze civiche e politiche che si riconoscono nella necessità di rinnovamento a sottoscrivere questo impegno pubblico, semplice e trasparente, in un tempo tale che dia la possibilità ai cittadini di formarsi un’opinione per votare consapevolmente».