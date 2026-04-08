Voto a Salerno, Elisabetta Barone rompe gli indugi: è l'ottava candidata sindaco Guiderà il progetto civico "Semplice Salerno"

Sale ad otto il numeri dei candidati sindaco in corsa per le Amministrative di Salerno. A poche ore dall'annuncio di Potere al Popolo che ha scelto di puntare su Pio Antonio De Felice, anche Elisabetta Barone ha rotto gli indugi, svelando il nome ed il simbolo del progetto che l'accompagnerà in questa nuova avventura elettorale. La dirigente scolastica, già in corsa per la fascia tricolore in occasione delle scorse Amministrative, guiderà il progetto civico "Semplice Salerno". Una scelta di coerenza per la consigliera comunale uscente che nei mesi scorsi aveva preso parte alle riunioni del campo alternativo a Vincenzo De Luca. L'idea di realizzare un progetto unitario, però, è naufragata, con la nascita di ben tre poli: uno moderato a sostegno di Armando Zambrano, uno supportato da Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana che vedrà in campo Franco Massimo Lanocita e un altro civico, con Elisabetta Barone in campo.