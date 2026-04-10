Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, abbattuto l'ultimo diaframma a Buccino Avanza uno dei cantieri più importanti del Paese sul fronte del trasporto pubblico

Importante traguardo per la nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Salerno – Reggio Calabria. È stato abbattuto oggi il diaframma della galleria Caterina nel Comune di Buccino, nell’ambito dei lavori di realizzazione del Lotto 1A Battipaglia-Romagnano della nuova linea AV Salerno - Reggio Calabria e dell’interconnessione con la linea esistente Battipaglia - Potenza. Ne dà notizia Rfi.

LO SCAVO

L’operazione segna il completamento dello scavo della galleria Caterina, effettuato da “Mireille”, una TBM (Tunnel Boring Machine) dal peso di 1.200 tonnellate e dotata di una testa fresante di oltre 10 metri di diametro spinta da 11 motori che generano una potenza di 3.850 kW. La galleria Caterina, lunga oltre 1 km, rappresenta una prima importante opera del Lotto 1A, finanziato in parte con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La TBM “Mireille”, dopo il superamento di un breve tratto all’aperto, riprenderà lo scavo per la realizzazione della successiva galleria Sicignano. In contemporanea altre tre grandi talpe meccanizzate “Partenope”, “Leucosia” e “Ligea”, con una testa fresante di oltre 13 metri, sono impegnate nello scavo delle altre gallerie previste in progetto.

IL LOTTO 1A

Partendo dalla stazione di Battipaglia, la nuova linea si estende per circa 33 km in doppio binario e termina con l’interconnessione di circa 2 km sulla linea storica Battipaglia-Potenza per un’estensione complessiva di circa 35 km. Il tracciato si sviluppa per circa il 50% in galleria, per il 18% in viadotto e per il restante 32% in rilevato/trincea, ottimizzando l’inserimento delle opere nel territorio e interessando i Comuni di Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni, Palomonte e Buccino, in Provincia di Salerno. I lavori sono stati affidati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), committente dell’opera, al Consorzio Xenia costituito da Webuild, Impresa Pizzarotti, Ghella e Tunnel Pro sotto la direzione dei lavori di FS Engineering, per un valore complessivo dell’investimento di circa 2,9 miliardi di euro.

IL PROGETTO

La nuova linea AV/AC Salerno – Reggio Calabria, finanziata anche con fondi PNRR, costituisce la continuità di un itinerario strategico per la connessione tra Nord e Sud ed è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia - Mediterraneo. L’itinerario da Salerno a Reggio Calabria è stato suddiviso in lotti funzionali.

I BENEFICI

L’intera opera consentirà di incrementare i livelli di accessibilità alla rete AV per diverse zone ad elevata valenza territoriale quali il Cilento e il Vallo di Diano, la costa ionica, l’alto e il basso Cosentino, l’area del Porto di Gioia Tauro e il Reggino, oltre che velocizzare anche relazioni di traffico verso Potenza, verso la Sicilia, verso diverse aree della Calabria e, allo stesso tempo, contribuirà in maniera significativa al potenziamento dell’itinerario merci da/per Gioia Tauro.