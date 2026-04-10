"Annullare le assunzioni tramite concorsi durante la campagne elettorale" Movimento 5 Stelle all'attacco: decisioni delicate che incidono sull'assetto del Comune

«Apprendiamo, con grande sorpresa, dai sindacati che il Comune di Salerno potrebbe avviare iter concorsuali mentre la città è guidata da una struttura commissariale e con una campagna elettorale già entrata nel vivo. È un’ipotesi che desta preoccupazione, perché scelte così rilevanti per l’organizzazione dell’Ente richiedono un mandato politico pieno, una visione chiara e una programmazione che solo un’amministrazione eletta può garantire». A dirlo Virignia Villani, segretaria provinciale del Movimento 5 Stelle.

Per la coordinatrice 5 Stelle, il rischio è quello di «procedere con atti di lungo periodo mentre si dovrebbe limitare l’azione dell’Ente alla stretta ordinaria amministrazione». Una linea in sintonia con quanto sostenuto dalle sigle sindacali, che hanno richiamato al rispetto delle prerogative di informazione e confronto previste dal Contratto nazionale di lavoro.

«Sarebbe grave - sottolinea la Villani - se decisioni tanto delicate, che incidono sugli assetti organizzativi e sul futuro del Comune, venissero assunte senza un adeguato confronto sindacale e soprattutto senza una legittimazione politica diretta dei cittadini. La trasparenza e la correttezza amministrativa vengono prima di tutto, soprattutto quando si parla di assunzioni e concorsi».

La Villani conclude annunciando che il Movimento 5 Stelle seguirà attentamente ogni sviluppo: «Vigileremo affinché nessuna scelta intempestiva o opaca possa condizionare la prossima amministrazione. Salerno merita rispetto, equilibrio istituzionale e una gestione che sia davvero nell’interesse della comunità».