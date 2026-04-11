Bomba day nella Piana del Sele: autostrada chiusa, ecco tutte le informazioni Istituita una viabilità alternativa, mobilitata anche la Protezione civile

In occasione delle operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio comunale di Eboli, nella giornata di domenica 12 aprile, lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” sarà attiva la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, a partire dalle 7 e fino alla conclusione delle attività.

Durante la chiusura, sarà interdetto il tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, per la rimozione del primo ordigno bellico e tra gli svincoli di Campagna ed Eboli, per la rimozione del secondo ordigno. I percorsi alternativi, individuati su strade provinciali e comunali, saranno segnalati mediante apposita segnaletica di cantiere.

Ai veicoli provenienti da sud (Calabria), viene consigliata l'uscita allo svincolo di Contursi con proseguimento lungo la SS 691 “Fondo Valle Sele”, quindi sulla SS 7 Appia in direzione Avellino, con rientro in A16 Napoli–Bari allo svincolo di Avellino Est; ai veicoli provenienti dall’asse Taranto–Potenza, viene consigliato di utilizzare la SS 658 Potenza–Melfi e proseguire sulla SS 655 Bradanica in direzione Candela, con immissione in A16 Napoli–Bari. Percorsi analoghi, in direzione inversa, sono consigliati per i veicoli provenienti da nord.

Le modalità di gestione delle attività e i percorsi alternativi sono stati condivisi con tutti gli enti coinvolti nel corso di un incontro svolto in Prefettura a Salerno.

La Regione Campania, per l'occasione, schiererà il suo nucleo di protezione civile. Previsto un dispositivo di assistenza alla popolazione e agli automobilisti, a supporto delle autorità competenti. Nello specifico, sarà garantito un presidio operativo, dalle 7 alle 18 con 80 unità operative e 27 mezzi, in corrispondenza della chiusura del tratto autostradale, con uscita obbligatoria allo svincolo di Battipaglia in direzione sud e allo svincolo di Campagna in direzione nord, come da Piano di viabilità alternativa definito per la gestione dell’intervento dalla Prefettura, con segnaletica dedicata e deviazioni lungo la rete ordinaria, per far fronte a eventuali disagi dovuti al traffico, la Protezione Civile regionale, in raccordo con le altre autorità competenti, assicurerà la presenza di volontari pronti a intervenire anche con la distribuzione di 6mila acqua in bottiglie agli automobilisti.

A tal fine, saranno attivati due punti di rifornimento a supporto delle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di assistenza: presso il Palasele di Eboli e presso la rotatoria di Santa Cecilia, nel territorio comunale di Eboli, lungo la SS18.

La Protezione Civile della Regione Campania seguirà costantemente l’evolversi delle operazioni, assicurando il proprio contributo al sistema di coordinamento istituzionale attivato per la gestione dell’intervento.