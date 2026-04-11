Trapani-Salernitana, i convocati di Cosmi: ben sei assenti, due novità Tantissime le defezioni per il tecnico

Al termine della rifinitura di questo pomeriggio, mister Serse Cosmi ha convocato 20 calciatori della Salernitana per la sfida in programma domani alle 14:30 allo stadio Polisportivo Provinciale contro il Trapani, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Nel novero dei calciatori a disposizione mancano gli squalificati Achik, Molina e Tascone. Pesano le assenze per infortunio di Capomaggio e Inglese. Si aggiunge alla lista degli indisponibili anche Antonucci. Regolarmente in lista invece Cabianca e Gyabuaa. A sorpresa inserito anche il Primavera Haxhiu.

Di seguito l’elenco:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 16 Haxhiu, 21 Carriero, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 10 Ferrari, 20 Ferraris, 32 Lescano, 70 Boncori.