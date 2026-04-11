Trapani-Salernitana, i convocati di Cosmi: ben sei assenti, due novità

Al termine della rifinitura di questo pomeriggio, mister Serse Cosmi ha convocato 20 calciatori della Salernitana per la sfida in programma domani alle 14:30 allo stadio Polisportivo Provinciale contro il Trapani, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Nel novero dei calciatori a disposizione mancano gli squalificati Achik, Molina e Tascone. Pesano le assenze per infortunio di Capomaggio e Inglese. Si aggiunge alla lista degli indisponibili anche Antonucci. Regolarmente in lista invece Cabianca e Gyabuaa. A sorpresa inserito anche il Primavera Haxhiu.
Di seguito l’elenco:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;
DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;
CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 16 Haxhiu, 21 Carriero, 45 Di Vico;
ATTACCANTI: 10 Ferrari, 20 Ferraris, 32 Lescano, 70 Boncori.