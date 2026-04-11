Salernitana, col Trapani un dubbio di formazione: le ultime Cosmi sceglie se optare per la riconferma del 3-5-2 o immaginare un inedio tridente

Rifinitura in Sicilia. La Salernitana ha anticipato il suo classico iter prepartita. Partenza al mattino, rifinitura direttamente a Trapani. Dopo la conferenza stampa infrasettimanale, Serse Cosmi ora deve scegliere l’undici che proverà a cancellare le due sconfitte di fila fra Potenza e Benevento, cercare di recuperare posizioni in classifica contro un avversario alle prese con la disperazione causata dalla fortissima penalizzazione che ora fa dubitare anche dalla possibilità dei playout.

Cosmi si affiderà al 3-5-2. Nel prepartita aveva parlato di poter sopperire alle difficoltà offensive o aumentando il numero di calciatori offensivi o aggiungendo qualità nelle transizioni. Si va verso la seconda opzione. In difesa, davanti a Donnarumma, l’assenza di Berra e le condizioni non ottimali di Cabianca obbligano a lanciare nella mischia Matino, Golemic e Anastasio. In mezzo al campo il ballottaggio è fra De Boer e Gyabuaa. Di Vico e Carriero appaiono in vantaggio. Sulle corsie ballottaggio Quirini-Longobardi a destra, mentre Villa è certezza sull’out mancino. In attacco chance per Ferraris e Lescano. Se dovesse esserci spazio 3-4-1-2, possibile chance per Ferrari. Occhio anche alle quotazioni in rialzo di Boncori.