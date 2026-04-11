Trapani-Salernitana, Aronica: "Per noi vale quanto una finale, dobbiamo vincere"

Il tecnico dei siciliani: "Campani sono una corazzata ma noi non possiamo più temporeggiare"

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Salerno.  

La prima di tre finali. Salvatore Aronica presenta Trapani-Salernitana in conferenza stampa e sottolinea la necessità per i siciliani di centrare l'obiettivo dei tre punti: "Ci attende una partita importante per la classifica. Ci obbliga a cercare di fare bottino pieno per cercare di continuare a sperare, sapendo che il destino non è solo nelle nostre mani e dipende dai risultati e dalle altre squadre. Dobbiamo totalizzare tutti i punti che sono a disposizione per poi cercare di capire quello che accadrà anche altrove per ridurre il gap e disputare i play-out. Tutto l’anno non è stato facile preparare la settimana di lavoro. Abbiamo cercato di isolare i ragazzi. Non avevamo altro modo e loro sono stati bravi in questo, stando sul pezzo e disinteressandosi su tutto ciò che accadeva altrove con le penalizzazioni”.

"Salernitana una corazzata"

 

Aronica si sofferma sulla Salernitana e non bada alle assenze tra i granata: "Parliamo di una corazzata. Hanno allestito una squadra di 23 titolari e tutte prime scelte. Mi aspetto una partita difficile anche in considerazione del fatto che vengono da un periodo negativo di risultati. Cercheranno di venire a recuperare punti importanti qui a Trapani. Ci siamo preparati molto bene perché la posta in palio è molto importante per noi. Non possiamo temporeggiare e dare nulla per scontato".

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