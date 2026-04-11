Salernitana Primavera, nuovo ko: l'Empoli fa poker e festeggia la promozione I toscani vincono e festeggiano la vittoria del campionato. Granatini penultimi e a rischio playout

Una sconfitta che brucia. La Salernitana Primavera cade ancora. Al Troisi di Giffoni Valle Piana, l'Empoli stravince (0-4) e fa festa celebrando la promozione in Primavera 1. Per i granatini invece è notte fonda seppur con un sospiro di speranza. Il Cosenza scavalca i granatini in classifica ma nel finale si fa riacciuffare dal Bari e permette agli uomini di Stendardo, ora penultimi, di poter continuare a sperare nella salvezza diretta senza passare dai playout.

Prima dell'inizio della gara il ricordo del tecnico Della Calce con un commosso minuti di silenzio. Stendardo si affida al 4-3-3 e ai guizzi di Leotta, Lombardi e Belfiore. Monaco manca subito il gol per l'Empoli (1'). La Salernitana risponde con una buona chance per Belfiore (3'). I granatini tengono botta, resistono e soffrono sull'asse Raballo-Monaco. La girata di testa del nove si perde alta (13'), la conclusione del numero undici su spizzata del centravanti va fuori (17'). La tegola per Stendardo arriva nel cuore del primo tempo quando Belfiore, tra i migliori, esce per infortunio. Al posto del numero dieci spazio a Russo. Prima del gong del primo tempo arriva il vantaggio ospite: cross dal fondo di Chiucchiuini che premia la coordinazione di Monaco. La palla deviata beffa Guacci per il vantaggio dei toscani (42'). Nel recupero tentativo in mezza rovesciata di Antonini, salva Verza (47').

La ripresa si apre con una doppia clamorosa chance per i granata. Leotta calcia fuori mentre Lombardi esalta un super Versari (58'). All'ora di gioco arriva il raddoppio con Perin che in pallonetto beffa Guacci e chiude i conti. La Salernitana molla e nel finale l'Empoli dilaga con i gol di Monaco (73') e Orlandi (80'). E poi esplode la festa promozione mentre la Salernitana si lecca le ferite.