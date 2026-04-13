Salerno, in piazza della Libertà il flash mob per sensibilizzare sul riciclo Oltre 5mila testi recuperati i "testimonial" dell'iniziativa dedicata alla Paperweek

Si scrive con i libri, si legge Paperweek. Oltre 5.000 testi riusati diventeranno il grande manifesto salernitano della settimana nazionale dedicata al riciclo di carta e cartone promossa da Comieco. L’appuntamento è fissato per martedì 14 aprile, dalle 9.30 alle 13, in Piazza della Libertà, dove studenti, associazioni e cittadini daranno vita a un flash mob creativo e partecipato.

La piazza si trasformerà in un set a cielo aperto grazie alla scenografia ideata dall’art director Gigi Pacifico, realizzata con libri, quaderni e materiali in carta raccolti nelle ultime settimane attraverso i centri mobili di raccolta e riuso di Salerno Pulita, itineranti ogni sabato mattina nei diversi quartieri della città.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Salerno e da Salerno Pulita, si è avviata lo scorso novembre con la candidatura di Salerno nelle iniziative della Settimana della Carta, che quest’anno ha come Capitale Parma. Salerno – già Capitale della Carta e parte del circuito virtuoso dell’ associazione Città della Carta, alla quale Salerno ha aderito ad agosto grazie all’impegno dell’assessore all’Ambiente uscente, Massimiliano Natella– ha scelto di celebrare la #PaperWeek con un evento simbolico e partecipato, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del corretto riciclo di carta e cartone, una filiera che nel territorio salernitano rappresenta anche un’opportunità concreta di sviluppo sostenibile.

Durante tutta la mattinata un drone documenterà le fasi della costruzione dell’opera collettiva, fino al momento conclusivo in cui i partecipanti comporranno, con i libri, la grande scritta “PaperWeek” e il logo ufficiale dell’evento. Al termine del flash mob, la piazza si trasformerà in un book crossing aperto a tutti: chiunque potrà prendere o scambiare liberamente i libri presenti.

In piazza sarà attivo per tutta la mattinata lo stand informativo di Salerno Pulita, insieme alla musica del dj Montefusco, gadget e piccole sorprese per i partecipanti. Presente anche l’azienda La Fonte, che offrirà gratuitamente acqua e succhi di frutta.

Hanno aderito all’iniziativa numerose scuole salernitane: il Convitto Nazionale Torquato Tasso, l’Istituto Smaldone, il Galilei-Di Palo, il Genovesi-Da Vinci, il Liceo Francesco Severi, il Santa Caterina-Amendola. Parteciperanno inoltre le associazioni con cui Salerno Pulita ha collaborato negli ultimi due anni sui temi del riuso – tra cui L’Abbraccio, La Crisalide, Ctg - e una delegazione di Ginnastica Salerno, che ha contribuito con una raccolta straordinaria di libri e con attività di supporto al flash mob. La giornata sarà raccontata anche dai giovani giornalisti di PaperBoy, presenti con la loro redazione mobile. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

«Il riuso dei libri e dei materiali in carta, raccolti grazie alla collaborazione dei cittadini, dimostra quanto la nostra comunità sia sensibile ai temi dell’economia circolare. Con la PaperWeek vogliamo ricordare che ogni gesto quotidiano, dalla corretta differenziata alla scelta di dare nuova vita agli oggetti, contribuisce a costruire una città più sostenibile - ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita -. Ringrazio scuole, associazioni e volontari per l’entusiasmo con cui hanno aderito: Salerno dimostra ancora una volta di saper trasformare la cura dell’ambiente in un progetto condiviso».