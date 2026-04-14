Salerno, in Piazza della Libertà spunta una scritta formata da 5000 testi L'iniziativa rientra nella Settimana Nazionale della Carta di Comieco

Paper week Salerno. Ecco cosa è stato scritto con 5000 testi, in Piazza della Libertà dove si è conclusa con un successo oltre ogni aspettativa il grande flash mob promosso dal Comune di Salerno e da Salerno Pulita. L’iniziativa rientra tra le manifestazioni della Settimana Nazionale della Carta di Comieco, per promuovere il riciclo di carta e cartone.

Fin dalle prime ore della mattinata Piazza della Libertà si è riempita di studenti, associazioni, famiglie e cittadini che hanno partecipato con entusiasmo alla costruzione dell’opera collettiva realizzata con oltre 5.000 libri e materiali in carta riusati. La scenografia ideata dall’art director Gigi Pacifico ha trasformato la piazza in un set creativo a cielo aperto, mentre un drone ha documentato tutte le fasi dell’evento.

Il flash mob si è concluso con la composizione della grande scritta “PaperWeek” e del logo ufficiale dell’iniziativa,realizzati interamente con i libri raccolti nelle ultime settimane attraverso i centri mobili di Salerno Pulita. Ma l’energia della giornata non si è fermata lì: la piazza si è poi trasformata in un vivace book crossing, aperto a tutti, dove centinaia di persone hanno scelto, scambiato e portato a casa libri, contribuendo a dare nuova vita ai materiali raccolti. Grande partecipazione anche allo stand informativo di Salerno Pulita, accompagnato dalla musica del dj Montefusco, dai gadget e dalle sorprese offerte ai presenti. L’azienda La Fonte ha garantito gratuitamente acqua e succhi di frutta per tutta la mattinata.

Hanno aderito all’iniziativa numerose scuole salernitane – tra cui il Convitto Nazionale Torquato Tasso, l’Istituto Smaldone, il Galilei-Di Palo, il Genovesi-Da Vinci, il Liceo Francesco Severi e il Santa Caterina-Amendola – insieme alle associazioni impegnate con Salerno Pulita nei progetti di riuso, come L’Abbraccio, La Crisalide e Ctg. Presente anche una delegazione di Ginnastica Salerno, che ha contribuito con una raccolta straordinaria di libri e con attività di supporto al flash mob. La giornata è stata raccontata in diretta dai giovani giornalisti di PaperBoy, presenti con la loro redazione mobile.

«La straordinaria partecipazione di oggi - ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita – conferma quanto la nostra comunità sia sensibile ai temi dell’economia circolare. Il riuso dei libri e dei materiali in carta, reso possibile grazie alla collaborazione dei cittadini, dimostra che ogni gesto quotidiano può contribuire a costruire una città più sostenibile. Ringrazio scuole, associazioni e volontari per l’entusiasmo con cui hanno aderito: Salerno ha dimostrato ancora una volta di saper trasformare la cura dell’ambiente in un progetto condiviso».

L’iniziativa si chiude dunque con un bilancio più che positivo: una piazza piena, migliaia di libri recuperati, una comunità unita da un gesto simbolico e concreto, e un messaggio forte che continuerà a vivere oltre la PaperWeek.