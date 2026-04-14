Salerno, in Piazza della Libertà spunta una scritta formata da 5000 testi

L'iniziativa rientra nella Settimana Nazionale della Carta di Comieco

salerno in piazza della liberta spunta una scritta formata da 5000 testi
Salerno.  

Paper week Salerno. Ecco cosa è stato scritto con 5000 testi, in Piazza della Libertà dove si è conclusa con un successo oltre ogni aspettativa il grande flash mob promosso dal Comune di Salerno e da Salerno Pulita. L’iniziativa rientra tra le manifestazioni della Settimana Nazionale della Carta di Comieco, per promuovere il riciclo di carta e cartone.

Fin dalle prime ore della mattinata Piazza della Libertà si è riempita di studenti, associazioni, famiglie e cittadini che hanno partecipato con entusiasmo alla costruzione dell’opera collettiva realizzata con oltre 5.000 libri e materiali in carta riusati. La scenografia ideata dall’art director Gigi Pacifico ha trasformato la piazza in un set creativo a cielo aperto, mentre un drone ha documentato tutte le fasi dell’evento.

Il flash mob si è concluso con la composizione della grande scritta “PaperWeek” e del logo ufficiale dell’iniziativa,realizzati interamente con i libri raccolti nelle ultime settimane attraverso i centri mobili di Salerno Pulita. Ma l’energia della giornata non si è fermata lì: la  piazza si è poi trasformata in un vivace book crossing, aperto a tutti, dove centinaia di persone hanno scelto, scambiato e portato a casa libri, contribuendo a dare nuova vita ai materiali raccolti. Grande partecipazione anche allo stand informativo di Salerno Pulita, accompagnato dalla musica del dj Montefusco, dai gadget e dalle sorprese offerte ai presenti. L’azienda La Fonte ha garantito gratuitamente acqua e succhi di frutta per tutta la mattinata.

Hanno aderito all’iniziativa numerose scuole salernitane – tra cui il Convitto Nazionale Torquato Tasso, l’Istituto Smaldone, il Galilei-Di Palo, il Genovesi-Da Vinci, il Liceo Francesco Severi e il Santa Caterina-Amendola – insieme alle associazioni impegnate con Salerno Pulita nei progetti di riuso, come L’Abbraccio, La Crisalide e Ctg. Presente anche una delegazione di Ginnastica Salerno, che ha contribuito con una raccolta straordinaria di libri e con attività di supporto al flash mob. La giornata è stata raccontata in diretta dai giovani giornalisti di PaperBoy, presenti con la loro redazione mobile.

«La straordinaria partecipazione di oggi - ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita – conferma quanto la nostra comunità sia sensibile ai temi dell’economia circolare. Il riuso dei libri e dei materiali in carta, reso possibile grazie alla collaborazione dei cittadini, dimostra che ogni gesto quotidiano può contribuire a costruire una città più sostenibile. Ringrazio scuole, associazioni e volontari per l’entusiasmo con cui hanno aderito: Salerno ha dimostrato ancora una volta di saper trasformare la cura dell’ambiente in un progetto condiviso».

L’iniziativa si chiude dunque con un bilancio più che positivo: una piazza piena, migliaia di libri recuperati, una comunità unita da un gesto simbolico e concreto, e un messaggio forte che continuerà a vivere oltre la PaperWeek.

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