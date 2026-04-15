Gita scolastica: "Nessun bambino è stato escluso arbitrariamente" L'istituto "Cristo Re": attenzione al benessere degli studenti e alla collaborazione con le famiglie

In relazione all’articolo pubblicato da ottopagine.it riguardante presunte criticità nell’organizzazione di un viaggio d’istruzione presso l’Istituto “Cristo Re” di Salerno, si ritiene opportuno sottolineare che le modalità di adesione al viaggio sono state comunicate alle famiglie secondo le procedure ordinarie adottate dall’istituto, con indicazioni chiare in merito a tempi e modalità di risposta.

I termini stabiliti, sebbene contenuti, risultavano coerenti con esigenze organizzative e logistiche non differibili, legate alla prenotazione dei servizi.

In merito alla posizione dei due alunni citati, non si è trattato di un’esclusione arbitraria, bensì della conseguenza del mancato riscontro entro le tempistiche comunicate. L’istituto, in ogni caso, si è adoperato per individuare una soluzione alternativa che consentisse comunque la partecipazione al viaggio, compatibilmente con la disponibilità delle strutture ricettive già prenotate. La redazione prende atto delle precisazioni intervenute e si scusa con i soggetti coinvolti per eventuali inesattezze o per la rappresentazione dei fatti che possa aver arrecato disagio. Resta fermo l’impegno a garantire un’informazione corretta, verificata e rispettosa delle persone.

L’istituto "Cristo Re" fa sapere che conferma la propria costante attenzione al benessere degli studenti e alla collaborazione con le famiglie, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità reciproche.