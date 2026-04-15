Inciviltà e degrado in viale Pansa: sporcizia, degrado ed escrementi La denuncia sull'inciviltà diffusa: "Ma anche la pulizia è carente". Di fronte c'è la scuola media

Escrementi dappertutto, pavimentazione dissestata e nessun cestino dei rifiuti con resti di bivacchi abbandonati per giorni. E' lo scenario quotidiano cui sono costretti ad assistere i residenti di Torrione ed in particolare di viale Alessandro Pansa. Si tratta dello spazio verde proprio di fronte alla scuola media "Posidonia".

Nemmeno la presenza di un box dedicato per la raccolta delle deiezioni canine basta ai padroni dei cani di convertirsi alle regole basilari del decoro e del vivere civile.

Allo stesso tempo, però, i residenti denunciano l'assenza totale di cestini per i rifiuti nel raggio di centinaia di metri. Risultato: quasi sempre sulle panchine vengono abbandonati scarti di cibo e resti di serate tra giovani in compagnia.

Uno scenario di abbandono in una zona centrale del quartiere e molto frequentata, anche per la presenza di numerose attività commerciali.

Come se non bastasse, a completare il quadro di degrado che esaspera i residenti della zona, anche bivacchi abbandonati da parte di senza fissa dimora e rifiuti gettati tra la vegetazione.