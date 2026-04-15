Fonderie Pisano, udienza al Tar: attesa per la decisione dei giudici Lavoratori in presidio: “Giustizia, non fretta”

Si è svolta questa mattina dinanzi ai giudici del Tar l'udienza per il ricorso presentato dalle Fonderie Pisano di Salerno contro il provvedimento con cui la Regione Campania ha negato il rinnovo dell'Aia allo stabilimento siderurgico di Fratte. I legali dell'azienda hanno chiesto la sospensiva del provvedimento. Richiesta a cui si oppongono la Regione Campania, i residenti (oltre 300 quelli che si sono costituiti ad opponendum) e le associazioni ambientaliste (Salute e Vita e Legambiente).

L'udienza è durata circa un'ora e mezza, ora si attende la decisione dei giudici che potrebbe arrivare anche nei prossimi giorni. Dinanzi al Tar presente una folta rappresentanza dei lavoratori che, affiancati dai sindacati, hanno ribadito con uno striscione la propria posizione: "Al Tar la verità: giustizia, non fretta!", il messaggio dei lavoratori delle Pisano.