Elezioni Salerno, clamoroso nel centrodestra: Forza Italia sosterrà Marenghi Ecco gli effetti dell'unità raggiunta tra i partiti del centrodestra

Cio che sembrava impossibile, ha preso forma a pochi giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni Amministrative. Il centrodestra ritrova l'unità e si presenterà unito al voto nei principali comuni campani. L'incontro tra i leader Fulvio Martusciello (FI) ed Edmondo Cirielli (FDI) è servito a trovare la quadra. A Salerno gli azzurri romperanno l'alleanza che avevano siglato con l'area moderata nata attorno ad Armando Zambrano e sosterranno (con i simboli di partito) il candidato schierato da Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati, Gherardo Maria Marenghi.

Intesa che dovrebbe materializzarsi anche a Pagani, comune che più di tutti aveva alimentato lo scontro tra i due leader del centrodestra campano. Martusciello, infatti, aveva criticato senza mezzi termini la candidatura di Nicola Campitiello, cognato di Cirielli. Una vicenda che è stato oggetto di chiarimento già nelle scorse settimane e che, adesso, dovrebbe portare all'unità anche nel comune dell'Agro, anche se la questione sarà affrontata nelle prossime ore.