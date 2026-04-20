Fonderie Pisano, lavoratori in corteo a Roma: attesa per il vertice al Mimit Intanto arriva una nuova bocciatura sul fronte della giustizia amministrativa

Al grido di "lavoro, lavoro", gli operai delle Fonderie Pisano di Salerno hanno attraversato in corteo le strade di Roma dove, nel pomeriggio, è in programma un incontro presso la sede dei Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'incontro servirà ad analizzare la situazione di crisi vissuta dallo stabilimento di Fratte dopo il mancato rinnovo dell'Aia da parte della Regione Campania.

In bilico c'è il futuro di oltre 100 lavoratori che, in questa fase, sperano di poter ottenere almeno di ammortizzatori sociali. Nel frattempo sul fronte della giustizia amministrativa lo scenario è quantomai complesso: dopo il "no" del Tar, è arrivato anche quello del Consiglio di Stato che ha bocciato l'istanza d'urgenza presentata dai legali dello stabilimento che avevano chiesto la trattazione monocratica. Ora l'udienza dovrà essere fissata entro due settimane, al fine di consentire la discussione.