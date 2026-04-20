Voto a Salerno, Zambrano non molla: "Ne uscirà depotenziata Forza Italia" Gli azzurri hanno "scaricato" il candidato moderato per virare su Marenghi

Dopo l'improvvisa giravolta di Forza Italia - che a pochi giorni dalla presentazione delle liste ha "scaricato" il progetto moderato per ricompattare il centrodestra attorno a Gherardo Maria Marenghi, - Armando Zambrano va avanti per la sua strada. Il candidato sindaco al Comune di Salerno questa mattina, dopo aver incontrato i rappresentanti di Azione, ha rilanciato la sua sfida.

“Andiamo avanti, insieme, ancora più determinati. Quanto accaduto dimostra che Salerno ha bisogno di una guida ancora più autorevole e diversa da quella che c’è stata finora", ha detto nel corso di un punto stampa. "Deluso? Dovrebbero essere delusi gli elettori di Forza Italia. A me dispiace: avevamo creato un percorso credibile. Credo che questa vicenda creerà più problemi a loro e li depotenzierà", ha aggiunto il candidato sindaco.

"Andremo avanti con le liste che già avevamo programmato. Non c’è tempo per procedere con modifiche. Abbiamo creato un mix tra politica e società civile per dare un’offerta di centro che vedo in Zambrano una figura autorevole e, quindi, un’alternativa credibile che ha Salerno al centro e non interessi di potentati".