Intesa Forza Italia-Fratelli d'Italia, rimpasto di Giunta a Scafati Aliberti: «Si rafforza la coesione e si creano le condizioni per lavorare in piena sintonia»

I nuovi equilibri politici tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, oltre ad avere ripercussioni in vista del voto, hanno creato un nuovo assetto politico al Comune di Scafati. Con l'ingresso in maggioranza dei meloniani, infatti, il sindaco Pasquale Aliberti ha provveduto ad effettuare il rimpasto in giunta.

«La rimodulazione è frutto di un percorso di confronto e di una riorganizzazione finalizzata a rendere ancora più efficace l’azione amministrativa e rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze della città. In linea con l’indirizzo nazionale del centrodestra, Scafati fa da apripista al percorso di unione e condivisione amministrativa avviato nei Comuni», spiega il sindaco Pasquale Aliberti. «L’ingresso di Fratelli d’Italia nella maggioranza rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione, rafforzando la coesione e creando le condizioni per lavorare in piena sintonia, nell’interesse della comunità».

Il Sindaco ha provveduto a nominare gli assessori:

• Teresa Formisano: Vice Sindaco, Politiche Sociali, Personale e Cimitero;

• Diego Chirico: Bilancio, Tributi, Avvocatura e Contenzioso, Esternalizzazione patrimonio comunale;

• Teresa Cirillo: Polizia Municipale, Sicurezza e Videosorveglianza, Consulta associazioni, Villa comunale;

• Alfonso Di Massa: Urbanistica, Pip, Sue e Suap, Politiche agricole e agroalimentari;

• Antonella Di Palma: Cultura, Biblioteca, Sanità, Pubblica Istruzione, Ambiente (ciclo integrato dei rifiuti), Politiche giovanili, Canile municipale;

• Giovanni Di Palma: Lavori pubblici, Sport, Manutenzione strade, Immobili comunali

• Michela Rastelli: Piano viario, Piano parcheggi, Protezione civile, Innovazione tecnologica, Verde pubblico, Pubblica illuminazione, Società partecipate.