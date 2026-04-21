Salernitana, occhio ai cartellini: un big rischia la ‘prima’ dei playoff Cosmi fa i calcoli in vista della post-season

Foggia sarà tappa decisiva. La Salernitana non potrà farsi impietosire dal rischio serie D dei satanelli, alle prese con uno stadio vuoto dopo la stangata decisa dal Giudice Sportivo per i fatti di Monopoli. Ai granata servirà vincere per preservare il terzo posto e l’ingresso in scena nei playoff direttamente nella fase nazionale. Ultimi novanta minuti da vivere con attenzione, cercando di accrescere la condizione fisica dei propri big ma anche cercare di prevenire problemi ed assenze importanti.

In tal senso, gli occhi sono puntati su Andrea Ferraris. Ritornato centrale con il 3-4-1-2 disegnato da Cosmi, l’attaccante ha rimediato con l’Az Picerno il quarto giallo stagionale. Un’eventuale ammonizione in Puglia gli costerebbe la prima sfida nella post-season per squalifica. Successivamente, nei playoff scatterà il regolamento legato alla post-season che sanzionerà con un turno di stop al secondo cartellino giallo o eventualmente con un cartellino rosso. Lo riporta l’Art.19 del Codice di Giustizia Sportiva: “la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari”.