Cavese, ora il futuro: il club vuole ripartire dal duo Prosperi-De Liguori La società punta alla riconferma dell'asse salvezza: sul tecnico però voci dal girone B

La gioia di Siracusa e una sofferta salvezza finalmente realtà. La Cavese si gode il risultato acquisito e si prepara a far festa domenica al Simonetta Lamberti con la sua gente nella sfida con il Cosenza. Un’occasione per prendersi gli applausi, festeggiare il patrimonio della terza serie nazionale preservato con un campionato fatto di sofferenze ma anche di grandi gioie. Il pari a tempo scaduto con la Salernitana resta tra i ricordi più belli di una cavalcata che non ha fatto mancare momenti di tensione.

Brava la società a credere nel progetto Prosperi-De Liguori anche nei momenti difficili, soprattutto dopo una partenza ad ostacoli. E ora, proprio dal tandem sull’asse tecnico, la Cavese vuole iniziare a costruire la stagione che verrà. Sul tecnico si registrano sirene dal girone B ma i metelliani si dicono sicuri di poter continuare insieme. Sul tavolo anche il futuro di diversi calciatori: si lavora per i rinnovi di Cionek e Fusco, da decifrare i destini di Peretti e Luciani. Saluteranno Ubani, Maiolo, Yabre e Sposito.