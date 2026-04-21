Salernitana, Iervolino osserva: la pace squadra-tifosi un segnale per il futuro Sfumata la trattativa con Rufini, il club resta in vendita. Ma il patron ora scruta l'orizzonte

Lo sguardo è tutto sui playoff. L’orizzonte per la Salernitana può finalmente diventare solo il campo e quel destino da costruire sul terreno di gioco. Almeno per ora. Mentre la Bersagliera superava non senza difficoltà l’Az Picerno e si portava al terzo posto in classifica, Danilo Iervolino interrompeva il suo principio di cessione siglato prima di Crotone-Salernitana con Cristiano Rufini. Risoluzione del preliminare e niente addio, per ora. La telenovela per la vendita del club si è concluso con una nulla di fatta. Ora la partita si riapre, con Iervolino che resta della volontà di voler andare via e chiudere la sua esperienza nel calcio ma anche alle prese con una nuova attesa nel sondare, capire e valutare futuri investitori.

Parola al campo

Un occhio però va anche al campo e alle sensazioni di positività che arrivano dalla città. Nelle ultime settimane, l’effetto cessione ha avuto ripercussioni molto forti sull’ambiente. Dai messaggi della tifoseria, all’unione e alla compattezza con la squadra. Merito del lavoro silenzioso dell’amministratore delegato Umberto Pagano come anello di congiunzione ma anche dei messaggi mai banali di Serse Cosmi. Sul valore in più del tifo granata, l'allenatore umbro si è sempre schierato sin dal primo giorno senza troppi giri di parole. E ora si gode un’armonia ritrovata proprio alle porte del momento più importante della stagione. Elementi che strappano un sorriso anche Iervolino, pronto all’addio ma curioso di conoscere quale sarà l’epilogo della rincorsa playoff.