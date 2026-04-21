Calcio a 5, Feldi Eboli a caccia di riscatto: al PalaDirceu arriva Viterbo Alle ore 20:30 le foxes vogliono interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive

Archiviata una delle gare più complicate della stagione, la Feldi Eboli torna in campo per voltare pagina. Al PalaDirceu alle ore 20:30 arriva l’Active Network Viterbo, nel turno infrasettimanale della Serie A Kinto che apre il rush finale del campionato: quattro giornate al termine e margini di errore ormai ridotti al minimo. La classifica parla chiaro: le volpi occupano il terzo posto, ma il distacco di quattro punti dalle prime della classe, Meta Catania e L84, impone una reazione immediata per restare agganciati al vertice e presentarsi ai playoff con slancio e fiducia.

Il momento, però, non è dei più semplici con la squadra di mister Luciano Antonelli reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, l’ultima delle quali particolarmente pesante, con l’8-2 subito sul campo della L84. Di fronte ci sarà un’Active Network con motivazioni altrettanto forti. La formazione ospite si trova in una posizione di classifica sospesa, a metà strada tra la zona playoff e il rischio playout. Un limbo che rende ogni partita decisiva e che spingerà gli ospiti a giocarsi tutto, senza fare calcoli.

Una gara, dunque, tutt’altro che semplice per la Feldi Eboli, dove sarà fondamentale approcciare il match con intensità e concentrazione sin dai primi minuti, evitando quei cali che nelle ultime uscite sono costati caro. Le volpi sono chiamate a rispondere presente. Serve una risposta, prima di tutto mentale. Ritrovare compattezza, equilibrio e quella solidità che per lunghi tratti della stagione aveva rappresentato il punto di forza dei rossoblù. Servirà anche il calore del pubblico, chiamato a fare la propria parte in una gara che deve essere un punto di svolta. Il ritorno al PalaDirceu diventa così un’opportunità, non solo per tornare a fare punti, ma per ritrovare certezze e fiducia davanti ai propri tifosi, in un ambiente che può essere fondamentale per spingere la squadra in un momento delicato.