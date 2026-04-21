Calcio a 5, Feldi Eboli a caccia di riscatto: al PalaDirceu arriva Viterbo

Archiviata una delle gare più complicate della stagione, la Feldi Eboli torna in campo per voltare pagina. Al PalaDirceu alle ore 20:30 arriva l’Active Network Viterbo, nel turno infrasettimanale della Serie A Kinto che apre il rush finale del campionato: quattro giornate al termine e margini di errore ormai ridotti al minimo. La classifica parla chiaro: le volpi occupano il terzo posto, ma il distacco di quattro punti dalle prime della classe, Meta Catania e L84, impone una reazione immediata per restare agganciati al vertice e presentarsi ai playoff con slancio e fiducia.
Il momento, però, non è dei più semplici con la squadra di mister Luciano Antonelli reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, l’ultima delle quali particolarmente pesante, con l’8-2 subito sul campo della L84. Di fronte ci sarà un’Active Network con motivazioni altrettanto forti. La formazione ospite si trova in una posizione di classifica sospesa, a metà strada tra la zona playoff e il rischio playout. Un limbo che rende ogni partita decisiva e che spingerà gli ospiti a giocarsi tutto, senza fare calcoli.
Una gara, dunque, tutt’altro che semplice per la Feldi Eboli, dove sarà fondamentale approcciare il match con intensità e concentrazione sin dai primi minuti, evitando quei cali che nelle ultime uscite sono costati caro. Le volpi sono chiamate a rispondere presente. Serve una risposta, prima di tutto mentale. Ritrovare compattezza, equilibrio e quella solidità che per lunghi tratti della stagione aveva rappresentato il punto di forza dei rossoblù. Servirà anche il calore del pubblico, chiamato a fare la propria parte in una gara che deve essere un punto di svolta. Il ritorno al PalaDirceu diventa così un’opportunità, non solo per tornare a fare punti, ma per ritrovare certezze e fiducia davanti ai propri tifosi, in un ambiente che può essere fondamentale per spingere la squadra in un momento delicato.