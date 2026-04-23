Turismo a Salerno e provincia, i dati Istat confermano: numeri in crescita Ilardi: le difficoltà dell’aeroporto non dipendono dalle strutture ricettive, ognuno faccia il suo

Sono stati pubblicati i dati dei flussi turistici dell’anno 2024.

La provincia di Salerno segna un incremento sia degli arrivi (1.400.999 contro i 1.366.142 del 2023) che delle presenze (5.175.018 contro le 5.045.238 del 2023).

"Oltre il 75% degli arrivi (1.050.894) e quasi il 70% delle presenze (3.560.084) è ospitato, secondo i dati Istat, negli hotel della provincia, a riprova dell’enorme contributo offerto dalle strutture alberghiere di questo territorio alla generazione di economia turistica e allo sviluppo complessivo delle nostre aree.

Riteniamo che i dati 2025, allorquando saranno pubblicati, acclareranno un ulteriore aumento". A dirlo il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, che ha rilanciato i dati per la città e la provincia.

"Con questi risultati, c’è ancora qualcuno che può attribuire al sistema ricettivo le difficoltà dell’Aeroporto di Salerno?Pensiamo, piuttosto, a lavorare per il benessere di tutti, e ognuno faccia la sua parte", la stoccata della guida dell'associazione di categoria.