Baronissi, fine dell’incubo: Vincenza ritrovata dopo giorni di ricerche È stata notata in un terreno da un cittadino

"Con grande sollievo e profonda emozione comunichiamo che Vincenza, la donna di 72 anni scomparsa da mercoledì 22 aprile 2026, è stata ritrovata. La segnalazione decisiva è arrivata da un privato cittadino che l’ha notata all’interno del proprio terreno e ha immediatamente avvisato il punto di presidio, consentendo così il rapido intervento e il suo ritrovamento. Dopo giorni di intensa apprensione e ricerche senza sosta, la notizia che tutta la comunità attendeva è finalmente arrivata, restituendo serenità alla famiglia e all’intero territorio". È quanto fa sapere il Comune di Baronissi con un post pubblicato sui canali social.

"Determinante è stato il lavoro sinergico e costante di tutte le forze impegnate nelle operazioni di ricerca, coordinate dall’Arma dei Carabinieri – Compagnia di Baronissi, in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Salerno, la Polizia Municipale di Baronissi, il Nucleo di Protezione Civile Comunale “Il Punto di Baronissi”, le associazioni di volontariato e tutti i gruppi specializzati intervenuti sul campo".

"Un sentito ringraziamento va a ciascun operatore, volontario e cittadino che ha contribuito con impegno, professionalità e grande senso di responsabilità, partecipando attivamente alle ricerche, condividendo gli appelli e offrendo supporto concreto. Bentornata a casa, Vincenza".