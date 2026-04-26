Cavese-Cosenza, le probabili formazioni: Prosperi fa turnover Domenica di festa per i metelliani, già salvi (ore 18:00). Prosperi: "Nessuno ci ha regalato niente"

Ultimi 90’ in un clima di festa. La Cavese si gode la salvezza. Al Simonetta Lamberti alle ore 18:00 i metelliani chiudono la propria stagione dopo la grande gioia di Siracusa, con la matematica certezza della permanenza in serie C. Prima del gong però la sfida al Cosenza a caccia di punti pesantissimi per provare il sorpasso alla Salernitana e prendersi il terzo posto in classifica. Tante novità di formazione in casa Cavese, con Prosperi che dovrebbe dare chance a calciatori meno impiegati come Sposito, Evangelisti, Ubaldi.

Il pre-partita del tecnico

In conferenza stampa, l’allenatore della Cavese racconta la sua emozione per la salvezza ottenuta in conferenza stampa: “Ci tengo a sottolineare una cosa: la Cavese si sarebbe salvata anche senza i punti di penalizzazione di Siracusa e Trapani, questo per correggere alcune persone. Non è concepibile sentire: "La Cavese si salva per i punti tolti agli altri". La Cavese si salva con merito e con distacco, le emozioni le ho sempre tenuto dentro anche dopo Benevento dove però abbiamo messo un punto quasi definitivo. È un finale di stagione che chiude un cerchio, questa squadra si è salvata con una giornata d'anticipo, per meriti propri, con il secondo, terzo minutaggio del campionato, con un girone di ritorno nettamente migliore di quello dell'andata, con delle plusvalenze importanti che ha fatto e potrà fare sicuramente in futuro”.

Cavese-Cosenza, le probabili formazioni:

Cavese (3-5-2): Sposito; Evangelisti, Peretti, Nunziata; Ubani, Maiolo, Awua, Fella, Loreto; Ubaldi, Fusco. Allenatore: Prosperi.

Cosenza (4-3-3): Vettorel; Ciotti, Pintus, Caporale, Ferrari; Palmieri, Garritano, Contiliano; Florenzi, Mazzocchi, Baez. Allenatore: Buscè.