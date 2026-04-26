Foggia-Salernitana, le probabili formazioni: Cosmi si affida al tridente Alle ore 18:00, i granata vanno a caccia del terzo posto. Cosmi pensa a due novità

Ultima curva del campionato. La Salernitana non può permettersi di sbagliare. All ore 18:00 a Foggia, i granata hanno il pallone del terzo posto. Passa tutto dagli ultimi 90 minuti di una regular season infuocata. Perché vincere e assicurarsi il gradino più passo del podio, significherebbe però scrivere sul terreno di gioco dello Zaccheria (senza pubblico per gli episodi Monopoli) la clamorosa retrocessione del Foggia in serie D. Niente spazio ai sentimenti: la Salernitana deve centrare il suo obiettivo, concludere al terzo posto un campionato fatto di rimpianti ma con lo sguardo proiettato a ciò che sarà.

Le scelte di Cosmi

Cosmi riparte dal 3-4-1-2 e soprattutto non fa calcoli. Ferraris, diffidato, scenderà in campo sulla trequarti alle spalle di Lescano e Molina. In porta ci sarà Donnarumma, in difesa con Matino, Golemic e Anastasio. In mezzo al campo De Boer e Gyabuaa, sulle corsie su Cabianca e Longobardi. In attacco Lescano e Molina. Nel Foggia recupera l’ex Liguori ma partirà dalla panchina.

Le probabili formazioni di Foggia-Salernitana:

Foggia (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Rizzo, Brosco, Giron; Castorri, Garofalo, Menegazzo; Cangiano, Bevilacqua, D’Amico. All: Barilari.

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, De Boer, Gyabuaa, Longobardi; Ferraris; Lescano, Molina. All: Cosmi.