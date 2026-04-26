FOTO - Striscione Curva Sud Siberiano in memoria dei quattro 'angeli' foggiani Messaggio degli ultras granata in memoria dei quattro tifosi rossoneri vittima di un incidente

Niente trasferta, studio chiuso al pubblico per l’invasione di campo dei tifosi del Foggia a Monopoli. Ma anche un senso fortissimo di rispetto, anche nel nome del dolore che ha unito le due tifoserie. Foggia e Salernitana saranno rivali sul campo ma non sugli spalti. Lo Zaccheria resterà con i cancelli chiusi, su decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato con quattro turni di sfide interne senza pubblico gli episodi di Monopoli.

Resta però il grande rispetto, soprattutto per il dolore che il 13 ottobre 2024 colpì la tifoseria rossonera. Gaetano Gentile, Michele Biccari, Samuel Del Grande e Samuele Bruno persero la vita in un terribile incidente stradale del 13 ottobre 2024 sulla Strada Statale 93 Potenza Melfi, di ritorno da una trasferta. La Curva Sud Siberiano si è unita al dolore della fazione pugliese e ha esposto uno striscione con parole di cordoglio: “Non c’è osservatorio, non c’è prefetto che possa fermare il ricordo di quel giorno maledetto. Gaetano, Michele, Samuel e Samuele ultras per sempre”.