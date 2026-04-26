Capaccio, inseguono auto sospetta ma finiscono fuori strada: due feriti gravi L'incidente è avvenuto sulla Sp 168, indagini in corso

Un grave incidente si è verificato nella notte a Capaccio Paestum lungo la strada provinciale 168. Il bilancio è di due persone, un uomo e una donna, rimasti feriti in modo serio. Secondo una prima ricostruzione l'incidente si sarebbe verificato al culmine di un inseguimento. In particolare i due 31enni, residenti nella città dei templi, avrebbero notato un'auto sospetta e avrebbero provato ad inseguirla. Improvvisamente avrebbero perso il controllo della vettura, finendo fuori strada. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati in codice rosso a Salerno a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che, oltre a ricostruire la dinamica dell'incidente, hanno provato a rintracciare l'auto sospetta sulle cui tracce si erano messi i due giovani capaccesi. Sono in corso ulteriori accertamenti per far luce su quanto accaduto.