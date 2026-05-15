Frase shock al Giro d'Italia: ciclista urla 'Vesuvio erutta' ai tifosi Il filmato ha generato numerose polemiche sui social

Grande entusiasmo ieri in Campania per il passaggio del Giro d'Italia nella tappa da Paestum a Napoli, con arrivo finale in piazza del Plebiscito. Una giornata di festa che, però, è stata segnata anche da alcuni episodi spiacevoli. Tra questi, il tentativo da parte di alcuni giovani di San Vitaliano, poi denunciati, di ostacolare e far cadere i corridori lungo il percorso.

Ma non sarebbe stato l’unico episodio controverso. Secondo un video diventato rapidamente virale sui social, alcuni ciclisti avrebbero rivolto insulti ai tifosi presenti a bordo strada, pronunciando la frase: “Vesuvio erutta”. Le immagini sono state condivise sui social dal cittadino Daniele Lanzara, proprietario della pizzeria La Borgata.

Il filmato ha generato numerose polemiche online e, almeno per il momento, non sarebbero arrivate né smentite né scuse ufficiali. Diversi utenti, inoltre, hanno ricordato come non sia la prima volta che episodi simili si verifichino durante il passaggio della corsa rosa nel territorio campano. Già dodici anni fa, infatti, sempre nel nocerino, alcuni corridori rivolsero l'insulto 'Terroni' a chi era andato ad assistere alla tappa.