Salerno, De Luca vara la rivoluzione: "In città ci sarà il reparto sicurezza" Presentato il cronoprogramma dei lavori in programma a giugno e luglio

Aveva annunciato che si sarebbe messo subito a lavoro per la città di Salerno ed ha rispettato le promesse. Dopo il sopralluogo effettuato ieri mattina in alcune zone del centro, stamattina Vincenzo De Luca ha reso noto il cronoprogramma dei lavori previsti nei prossimi mesi. "Sono ripartiti questa mattina i lavori in via Fieravecchia - dove siamo tornati dopo il sopralluogo di ieri - relativi alla nuova pavimentazione del corso Vittorio Emanuele. Saranno conclusi entro 20 giorni lavorativi. Poi si passerà rapidamente agli altri cantieri ancora aperti", ha spiegato il neo sindaco di Salerno che ha poi elencato gli interventi previsti nelle prossime settimane.

"Il programma dei lavori definito per il mese di giugno prevede già da lunedì il rifacimento della pubblica illuminazione a piazza San Francesco e poi a seguire sul lungomare e su alcuni punti del centro storico. Mercoledì 3 giugno partono i lavori di rifacimento delle strisce pedonali e di tutta la segnaletica stradale. Si comincia da via Roma e si proseguirà poi verso la parte orientale della città. Entro la fine di giugno si prevede la conclusione del tunnel nel sottopasso di via Santi Martiri, la ristrutturazione della fontana che fiancheggia il Grand Hotel Salerno, il rifacimento della rotatoria in via Vinciprova prima del tunnel. Entro il mese di luglio parte il rifacimento della pubblica illuminazione in via Luigi Guercio e la sistemazione della rotatoria e del costone roccioso a via Ligea. Il programma può avere piccole oscillazione in relazione alle forniture di materiali elettrici ed edili. Daremo un’informazione puntuale su tutte le opere che partono nei diversi quartieri della città".

Non mancherà attenzione al tema della sicurezza. "Prosegue nel frattempo il lavoro di allontanamento di parcheggiatori abusivi che è già in corso. Immediatamente dopo l’insediamento presenteremo il “Reparto Sicurezza” che si costituirà nell’ambito della Polizia Municipale di Salerno. Si darà vita contestualmente a un lavoro di raccordo e piena collaborazione con le forze di polizia".