Ex Salernitana, Ederson verso il Man United: che colpaccio per l'Atalanta I granata gli diedero l'addio prendendo in cambio soldi e Lovato. Ora la maxi-plusvalenza

Un colpo da urlo. L’Atalanta registra un’altra super plusvalenza e lo fa con il brasiliano Ederson. L’ex Salernitana sarà la prossima pepita d’oro dei bergamaschi, nome caldissimo alle porte di una sessione estiva di calciomercato che si preannuncia scoppiettante. Il calciatore è ad un passo dal Manchester United per una cifra che si aggira sui 45 milioni di euro. All’ex granata un quinquennale da cinque milioni di euro.

Acquistato nell’estate del 2022 dalla Salernitana, Ederson era stato il grande colpo di mercato di Walter Sabatini. In nerazzurro, dove è arrivato per una cifra vicina ai 15 milioni di euro (con l'aggiunta del cartellino di Matteo Lovato, valutato 5,5 milioni di euro e ancora di proprietà del club), è letteralmente esploso dopo i sei mesi in granata, fondamentali comunque per la storica salvezza in serie A. Ora il passaggio in Premier League è ad un passo. Ederson, senza convocazione ai Mondiali, ora può salutare l’Italia.