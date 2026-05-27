Ciancio eletto vice presidente dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani D'Angelo: "Motivo d'orgoglio per tutto l'Ordine dei Medici"

Il presidente dell’Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, Gaetano Ciancio, è stato eletto alla carica di vice presidente nazionale dell’ANDI, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, la più rappresentativa organizzazione di categoria del settore medico-odontoiatrico con circa 30.000 iscritti su tutto il territorio nazionale.

«L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno – afferma il presidente dell’OMCeO, Giovanni D’Angelo - si complimenta per il prestigioso risultato conseguito dal dottore Ciancio. È motivo di orgoglio che il presidente dell’Albo degli Odontoiatri della Provincia di Salerno, componente del consiglio direttivo di questo Ordine, ricopra una funzione così importante a livello nazionale».

«Questa elezione rappresenta per me un grande onore ma soprattutto una responsabilità verso tutti i colleghi odontoiatri italiani – dichiara Gaetano Ciancio - L’ANDI dovrà continuare a essere un punto di riferimento autorevole nella tutela della professione, nella difesa del rapporto fiduciario medico-paziente e nella promozione della qualità delle cure».

L’elezione del professionista salernitano, medico odontoiatra e specialista in Ortognatodonzia, è il coronamento di un lungo percorso professionale, scientifico, ordinistico e sindacale che negli anni lo ha visto in numerosi ruoli di responsabilità a livello regionale e nazionale. Nell’ANDI ha guidato per anni la sezione provinciale di Salerno. È consigliere d’amministrazione di ANDI Oris Broker.