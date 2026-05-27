Morte Giuseppe Gargani, il cordoglio della politica salernitana I messaggi di Cirielli, Polichetti e Gambino

Anche la politica salernitana piange la scomparsa di Giuseppe Gargani. "Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Gargani, protagonista autorevole della vita politica e parlamentare italiana - afferma il vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli -. Ho sempre apprezzato il suo equilibrio, la sua competenza e il profondo senso delle istituzioni che hanno contraddistinto il suo lungo impegno pubblico. Europeista convinto e riferimento del cattolicesimo democratico, ha servito lo Stato con passione e responsabilità. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze".

Gambino: "Scompare un riferimento umano e politico"

"Con la scomparsa di Giuseppe Gargani la Campania, l’Italia e l’Europa perdono uno stimato interprete della storia politica e giuridica degli ultimi decenni. Per molti, è stato un uomo che ha saputo coniugare la profonda dottrina del diritto con una sincera capacità di ascolto e di azione al servizio della comunità". Con queste parole l’europarlamentare Alberico Gambino esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Gargani, già parlamentare europeo del gruppo PPE.

"Peppino Gargani è stato un punto di riferimento per tante generazioni di amministratori e per la classe politica — continua Gambino — La sua autorevolezza, dimostrata sia in Parlamento come Sottosegretario di Stato al Ministero di Grazia e Giustizia che a Bruxelles, dove ha presieduto con enorme prestigio la Commissione Giuridica, è la testimonianza di una politica intesa come altissima missione, studio rigoroso e visione strategica. Sapeva guardare lontano, ma senza mai recidere quel legame viscerale e fecondo con la sua terra d’origine". L’On. Gambino sottolinea anche la sua eredità morale e politica. "In un momento storico in cui la politica rischia spesso di appiattirsi sull’immediatezza, di essere distante dai bisogni dei territori e lontana dal valore della partecipazione attiva, l’esempio di Gargani ci ricorda l’importanza della competenza, del rispetto istituzionale e della centralità dei valori cristiani, democratici, identitari, di patria".

Polichetti: "Lascia un vuoto significativo"

"La morte di Giuseppe Gargani lascia un vuoto significativo nella vita politica italiana ed europea. Se ne va un protagonista di una stagione istituzionale fatta di preparazione, equilibrio e profondo senso dello Stat"». È quanto dichiara Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, nel ricordare Giuseppe Gargani, storico esponente politico e già parlamentare europeo del Ppe.



"Gargani apparteneva a quella classe dirigente che considerava la politica non uno strumento di visibilità personale, ma un impegno quotidiano al servizio delle istituzioni e dei cittadini - afferma Polichetti -. Nel corso della sua lunga esperienza parlamentare ha saputo distinguersi per competenza giuridica, capacità di mediazione e autorevolezza, qualità che gli hanno consentito di ricoprire incarichi di primo piano anche in ambito europeo".



Per Polichetti, la figura di Gargani rappresenta anche un modello umano e politico oggi sempre più raro. "Ha interpretato il proprio ruolo con sobrietà, serietà e grande rispetto delle istituzioni, mantenendo sempre vivo il rapporto con il territorio e con le radici del Mezzogiorno. In tempi in cui il dibattito pubblico appare spesso segnato dalla superficialità e dalla ricerca del consenso immediato, il suo percorso testimonia il valore della preparazione, della coerenza e della visione politica. Alla famiglia di Giuseppe Gargani - conclude Polichetti - desidero esprimere il mio cordoglio sincero e la mia vicinanza in questo momento di dolore, nel ricordo di una persona che ha dedicato la propria vita alla crescita democratica del Paese".

