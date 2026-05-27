De Luca sindaco, il Conservatorio Martucci: "Impegno a favore della cultura" Il messaggio di auguri diffuso dal presidente Acocella

Il presidente del Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno Vittorio Acocella, il direttore Fulvio Artiano, il Consiglio di Amministrazione e l’intera comunità accademica, augurano buon lavoro al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.

In un’ottica di continuità del dialogo istituzionale e culturale con l’Amministrazione comunale, il Conservatorio rinnova l’auspicio di una collaborazione sempre più intensa e proficua, nella convinzione che musica, alta formazione e cultura rappresentino strumenti fondamentali per la crescita civile, sociale ed economica del territorio.

Il Conservatorio “Martucci”, oggi realtà accademica pienamente inserita nei circuiti nazionali e internazionali dell’alta formazione artistica e musicale, continuerà a offrire il proprio contributo alla vita culturale della città attraverso attività di didattica, produzione artistica e ricerca che negli anni hanno consolidato relazioni e collaborazioni con istituzioni, enti e partner culturali di rilievo europeo e internazionale.

Nel segno della collaborazione istituzionale, dell’attenzione verso le nuove generazioni e della promozione dell’immagine culturale di Salerno anche oltre i confini nazionali, il “Martucci” conferma il proprio impegno a favore dello sviluppo culturale e musicale della comunità cittadina.