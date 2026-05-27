De Luca sindaco, il Conservatorio Martucci: "Impegno a favore della cultura"

Il presidente del Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno Vittorio Acocella, il direttore Fulvio Artiano, il Consiglio di Amministrazione e l’intera comunità accademica, augurano buon lavoro al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
In un’ottica di continuità del dialogo istituzionale e culturale con l’Amministrazione comunale, il Conservatorio rinnova l’auspicio di una collaborazione sempre più intensa e proficua, nella convinzione che musica, alta formazione e cultura rappresentino strumenti fondamentali per la crescita civile, sociale ed economica del territorio.
Il Conservatorio “Martucci”, oggi realtà accademica pienamente inserita nei circuiti nazionali e internazionali dell’alta formazione artistica e musicale, continuerà a offrire il proprio contributo alla vita culturale della città attraverso attività di didattica, produzione artistica e ricerca che negli anni hanno consolidato relazioni e collaborazioni con istituzioni, enti e partner culturali di rilievo europeo e internazionale.
Nel segno della collaborazione istituzionale, dell’attenzione verso le nuove generazioni e della promozione dell’immagine culturale di Salerno anche oltre i confini nazionali, il “Martucci” conferma il proprio impegno a favore dello sviluppo culturale e musicale della comunità cittadina.