Salerno, De Luca vara una giunta lampo: tante riconferme e un solo volto nuovo

Immediatamente dopo la proclamazione ufficiale del sindaco, Vincenzo De Luca ha nominato la nuova giunta del Comune di Salerno. L'unico volto nuovo è Nino Savastano, per il reasto riconferme per tutti gli assessore uscenti. L'esecutivo risulta così composto:
Giovanni Savastano – Sport, Politiche Giovanili (Vicesindaco)
Paola De Roberto – Politiche Sociali
Paki Memoli – Medicina territoriale, prevenzione sanitaria
Gaetana Falcone – Pubblica Istruzione
Rocco Galdi – Mobilità
Dario Loffredo – Urbanistica
Alessandro Ferrara – Turismo
Massimiliano Natella – Ambiente
Il sindaco mantiene la delega al Bilancio e le altre materie non oggetto di delega (Cultura, Personale, Rapporti con l’Università).
L’elemento di continuità tiene conto del livello di consenso e soprattutto della necessità di avviare una immediata azione amministrativa per la realizzazione di un programma di svolta.