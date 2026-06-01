Salerno, De Luca vara una giunta lampo: tante riconferme e un solo volto nuovo

Dopo la proclamazione arriva la nomina degli assessori

salerno de luca vara una giunta lampo tante riconferme e un solo volto nuovo
Salerno.  

Immediatamente dopo la proclamazione ufficiale del sindaco, Vincenzo De Luca ha nominato la nuova giunta del Comune di Salerno. L'unico volto nuovo è Nino Savastano, per il reasto riconferme per tutti gli assessore uscenti. L'esecutivo risulta così composto:

Giovanni Savastano – Sport, Politiche Giovanili (Vicesindaco)

Paola De Roberto – Politiche Sociali

Paki Memoli – Medicina territoriale, prevenzione sanitaria

Gaetana Falcone – Pubblica Istruzione

Rocco Galdi – Mobilità

Dario Loffredo – Urbanistica

Alessandro Ferrara – Turismo

Massimiliano Natella – Ambiente

Il sindaco mantiene la delega al Bilancio e le altre materie non oggetto di delega (Cultura, Personale, Rapporti con  l’Università).

L’elemento di continuità tiene conto del livello di consenso e soprattutto della necessità di avviare una immediata azione amministrativa per la realizzazione di un programma di svolta.

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