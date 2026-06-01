Avversari Salernitana, Pelligra ricarica il Catania: "Investimenti per la B" Il patron riparte: "Archiviamo la delusione, troviamo nell’amore per il Catania un nuovo slancio"

La delusione è ancora forte. Il Catania si lecca le ferite dopo l'eliminazione dei playoff serie C con l'Ascoli. Dopo nemmeno una settimana dal verdetto amarissimo del Massimino, il patron degli etnei Ross Pelligra lancia messaggi confortanti all'intero ambiente. In una lettera parla di obiettivo non centrato, conferma Grella ma soprattutto rilancia le ambizioni dei siciliani: “Sono trascorsi giorni di riflessione, dopo la conclusione del nostro cammino nei playoff, ed è il momento di rivolgermi a voi, cari tifosi rossazzurri, per ringraziarvi del vostro generoso e incessante sostegno, garantito per l’intera stagione. Ringrazio inoltre tutte le persone che hanno lavorato per il Catania, gli sponsor e tutti gli interlocutori e i partner coinvolti nello sviluppo di progetti e attività. Non abbiamo centrato l’obiettivo e siamo tutti profondamente dispiaciuti, noi per primi.

Avendo allestito un organico in grado di vincere, affidato a un tecnico esperto, e avendo predisposto ogni aspetto organizzativo e gestionale nel senso più favorevole alle esigenze del gruppo, messo sempre nelle condizioni di esprimere al meglio le sue potenzialità, ci aspettavamo di poter regalare finalmente alla città di Catania la Serie B calcistica. Non è andata così e bisogna accettare sportivamente il verdetto del campo, riconoscendo i meriti degli avversari e ragionando lucidamente sul nostro margine di miglioramento: è chiaro che abbiamo un’ottima base, considerando il secondo posto in campionato e la semifinale playoff, è altrettanto chiaro che dobbiamo individuare le ragioni del mancato successo e porre rimedio.

Ci sarà da correggere, aggiungere, modificare. Continueremo ad investire per crescere ad ogni livello: sportivo, strutturale, manageriale. Continuerò a spendermi personalmente con la stessa energia e mi ritengo fortunato, avendo al mio fianco Vincenzo Grella: la mia esperienza nel calcio è iniziata con lui, è incentrata sulle sue idee e proseguirà con lui, che al Catania sta dando tutto. Archiviamo insieme la delusione, troviamo nell’amore per il Catania un nuovo slancio e nuova fiducia da offrire a chi rimarrà e a chi verrà. Sappiamo di dover fare meglio e stiamo già lavorando in vista della stagione 2026/2027, con voi saremo più forti”.