Avversari Salernitana, scontro Bari-comune: "I galletti lascino il San Nicola" Animi tesi tra il sindaco Leccese e il patron dei biancorossi Luigi De Laurentiis

Una battaglia senza esclusione di colpi. Dopo il botta e risposta a distanza fra il sindaco di Bari Vito Leccese e il patron dei galletti Luigi De Laurentiis, fortemente contestato anche prima della dolorosa retrocessione in serie C, ora la battaglia nella città pugliese si aggiunge di un nuovo capitolo: il comune di Bari ha infatti avviato l’iter procedurale di rilascio dell’impianto sportivo da parte della Ssc Bari. L’azione intrapresa dall’Amministrazione comunale è conseguente alla scadenza naturale della concessione, maturata ufficialmente il 31 maggio scorso.

Una presa di posizione fortissima dopo le stoccate dei giorni scorsi. Il sindaco Leccese aveva chiesto a De Laurentiis la presentazione di un piano industriale e sportivo di 5 anni, in conformità con i termini della nuova gara per la concessione del San Nicola (che vede come unico soggetto ammesso la Ssc Bari). De Laurentiis aveva ribadito la volontà di investire con forza in un piano di rilancio della società. Ad oggi non è stato fissato ancora un appuntamento per il faccia a faccia.